Estos bancos no cobran comisión por retirar dinero en cajeros en 2024

Si alguna vez has tenido que retirar dinero de emergencia en un cajero que no es el de tu banco seguro sabes que las comisiones por realizar este tipo de movimientos, aunque no son elevadas, suelen ser un poco molestas.

Y es que muchos bancos en México no solo cobran comisión por retirar efectivo, sino también por consultar saldo de otras instituciones, lo cual puede variar entre cada uno de ellos y el tipo de movimiento.

Pero, ¿sabias que hay algunos bancos que no te cobran comisión por retirar efectivo de otros en sus cajeros automáticos? Te contamos.

Bancos que no cobran comisión por retirar dinero en cajeros en 2024

Antes que todo, hay que saber que según datos de Condusef el promedio de comisiones que cobran los bancos por retirar dinero en cajeros que no son suyos ronda los 30 pesos, aunque hay otros que cobran comisiones menores.

Ahora bien; fue en el año 2023 que se creó la llamada Alianza Multired, integrada por seis bancos que tienen operación en México y que acordaron no cobrar comisión por consulta de saldo o retiro de efectivo entre ellos. Estos son:

HSBC

Scotiabank

BanBajio

Inbursa

Banregio

Mifel

Además, Banco Afirme también signó convenios de colaboración para no cobrar estas comisiones al consultar saldo o retirar efectivo en los cajeros de:

Inbursa

Scotiabank

BanBajio

Banco Azteca

Scotiabank, por su parte, ha firmado convenios para omitir la comisión por consulta y retiro de efectivo con los bancos:

HSBC

Inbursa

BanBajio

Afirme

BanRegio

Banca Mifel

Intercam

Mi Banco Autofin

Un consejo: lo ideal siempre será retirar efectivo en los cajeros de los bancos en donde tienes abierta tu cuenta; de no ser esto posible, te recomendamos a la mano esta lista o consultar en las aplicaciones de tu banco para localizar la sucursal más cercana o, en su defecto, alguna con la que tenga convenio.