Cuídate tus finanzas y al planeta con estas acciones

Es posible que ahorres dinero en tu hogar y disminuyas el impacto que causas al medioambiente por el uso desmedido e irresponsable de recursos. Estas son prácticas sencillas para cuidar el planeta, ahorrar dinero y cuidar tus finanzas personales.

Todos los seres humanos dejamos huella en el planeta y, para hacer que la tuya sea sostenible con el medioambiente, es importante tomar acción a diario.

Por ejemplo: desplazarte en bici, apagar los aparatos electrónicos cuando no los usas, renovar electrodomésticos, cambiar el horario para lavar la ropa o simplemente dejar de comprar cigarrillos son algunos hábitos que pueden ayudarte a mejorar tus finanzas personales, tu calidad de vida y la salud ambiental del mundo.

Estos son algunos consejos prácticos para salvar la Tierra y ahorrar dinero.

5 acciones para reducir la alta demanda energética

Según el Banco Mundial, la demanda energética de América Latina al 2030 podría aumentar 75 % y "el mundo solo alcanzará 92 % de electrificación, con lo que muchas personas no tendrán acceso a electricidad". Ante esto es vital optimizar su consumo con las siguientes cinco acciones:

1. Usa bombillos ahorradores para disminuir el consumo de energía hasta 80 %.

2. La hora pico de consumo de energía está entre las 6:00 y las 8:00 p. m., donde se alcanza un aumento de 3.5 % en comparación con otros momentos del día. ¿Qué tal si cambias el horario para planchar, lavar y cocinar?

3. Desconecta y no dejes en stand by los aparatos eléctricos que no usas. Según la Agencia Internacional de la Energía, el consumo de los aparatos en modo de espera representa entre 5 % y 10 % del total del consumo eléctrico.

4. ¿Ya cambiaste esa vieja nevera? Pues es hora de que lo hagas. Al comprar una nueva no solo podrías pagar menos IVA, sino también disminuir la contaminación y tener un consumo de energía más eficiente, con reducciones de hasta 75 %. Te invitamos a leer seis consejos para cuidar tus electrodomésticos.

5. En la oficina o en tu hogar, usa computador portátil en vez de uno de escritorio, así consumes cinco veces menos electricidad. Tu empresa puede recibir beneficios tributarios por implementar programas ambientales.