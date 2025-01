¿Cuánto aumentan el TUA, la visa y el pasaporte en 2025?

Si entre tus planes de este 2025 se encuentra viajar al extranjero pero no tienes actualizados tus documentos o aún no los has tramitado, es importante que sepas que los costos del pasaporte, la visa y hasta el TUA (Tarifa de Uso Aeroportuario) han sufrido algunos cambios.

¿De cuánto es el aumento del TUA, la visa y el pasaporte?

Según información oficial, en 2025 el pasaporte tendrá un costo mayor al de 2024, el cual cariará dependiendo la vigencia del documento:

Tres años: mil 730 pesos ( aumento de 75 pesos)

de 75 pesos) Seis años: dos mil 350 pesos ( aumento de 100 pesos)

de 100 pesos) 10 años: cuatro mil 120 pesos (aumento de 180 pesos)

El pasaporte es un documento indispensable cuando se requiere viajar al extranjero, pues es un comprobante tanto de identidad como de nacionalidad. Para más información y requisitos para tramitarlo puedes hacer CLICK AQUÍ.

Otra tarifa que subió desde el día primero de enero es el famoso TUA, monto que cobran las terminales aéreas por el uso de sus instalaciones y que en la mayoría de los casos sirve para el mantenimiento de las mismas.

Este año, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México publicó que dicho monto será de 601.21 pesos (poco más de 29 dólares) para vuelos nacionales y de mil 141.49 (alrededor de 56 dólares) para vuelos internacionales.

Este incremento representa alrededor de un 2.5 por ciento en comparación con el año pasado.

Aunque una buena noticia es que el costo de la visa para viajar a los Estados Unidos por negocios, turismo, motivos de salud o para estudiar (B1/B2) se mantiene en 185 dólares para adultos y 15 dólares para menores de edad.

La que es para empleo temporal, trabajadores religiosos, motivos de transferencia laboral, intercambio cultural, atletas, artistas, animadores o personas con capacidades diferentes, se mantiene en 205 dólares.