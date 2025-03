Beca Rita Cetina 2025: ¿en que fecha llegará el primer pago para los nuevos registrados?

La Beca Rita Cetina 2025 es un apoyo económico para estudiantes de secundaria en México, con el objetivo de garantizar su permanencia en el sistema educativo, así que si te registraste recientemente en este programa, es fundamental conocer cuándo recibirás el primer pago y qué pasos seguir si aún no cuentas con tu tarjeta bancaria ¡checa!

¿Cuándo recibirán su pago los nuevos beneficiarios?

Este apoyo económico, que asciende a 1,900 pesos cada dos meses, está dirigido especialmente a niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de reducir la deserción escolar.

Según información publicada en la cuenta oficial de Becas Benito Juárez en X (antes Twitter), el primer depósito de la Beca Rita Cetina 2025 se realizó el pasado 13 de marzo. No obstante, este pago solo fue reflejado en las cuentas de quienes ya cuentan con su tarjeta bancaria.

Si aún no has recibido tu tarjeta, no te preocupes. La entrega de estos plásticos está programada hasta el 31 de marzo, aunque en algunas escuelas podría extenderse debido a la programación de asambleas con alumnos y padres de familia.

¿Aún no tienes tu tarjeta?

Si no has recibido tu tarjeta y, por lo tanto, aún no puedes acceder a tu pago, te recomendamos:

- Consultar con tu escuela sobre la fecha programada para la entrega de tarjetas.

- Revisar los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para obtener actualizaciones.

- Tener paciencia, ya que la dispersión de pagos se realiza de manera progresiva conforme se entregan las tarjetas.

El programa lleva el nombre de Rita Cetina Gutiérrez, una destacada maestra, poetisa y activista del siglo XIX, reconocida por su lucha en favor de la educación de las mujeres en México. Su legado sigue vigente a través de esta beca, que busca garantizar mayores oportunidades académicas a las alumnas del país.

Mantente atento a las indicaciones oficiales.