Pensión Bienestar: ¿Por qué se pausarán los pagos de marzo en esta fecha?

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar ya han estado recibiendo en los últimos días sus pagos bimestrales de 6 mil 200 pesos, pues el calendario de pagos publicado oficialmente por la Secretaría del Bienestar indica que los depósitos correspondientes el bimestre marzo-abril se realizarán entre el 3 y el 27 de marzo.

Es importante que consulten la información, para corroborar que reciban a tiempo el depósito en su tarjeta del Banco del Bienestar. El orden de los mismos se efectúa de acuerdo con la inicial del apellido paterno.

No obstante, dentro del periodo mencionado, hay un día en que no se realizará el pago. Te decimos cuál es, así como el motivo, para que, de ser tu caso, no tengas contratiempos respecto a cuándo recibirás tu depósito.

Este día se detienen los pagos de la Pensión Bienestar

Será el lunes 17 de marzo cuando no se efectuarán los pagos de dicho programa social, según detalló la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel. El motivo no es otro más que dicho día está catalogado como un día feriado nacional.

La Ley Federal del Trabajo reconoce al lunes 17 de marzo de este 2025 como día de descanso obligatorio, ya que corresponde al tercer lunes del mes, cuando se conmemora el aniversario del natalicio del presidente Benito Juárez.

Muchas instituciones, incluyendo los bancos, pausan actividades en días feriados, por lo que este lunes, aunque habrá descanso para los trabajadores del país, los beneficiarios de la Pensión del Bienestar que estén esperando su pago deberán tomar en cuenta que ese día no lo recibirán.

Son específicamente aquellos cuyo apellido paterno tenga la inicial M los que se verían afectados, ya que la dispersión a este sector abarcará los días viernes 14 y martes 18, por lo que si no te llega el depósito en la primera fecha, deberás esperar un poco más.