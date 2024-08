BBVA: Estos son los cajeros que cobran más comisión por retiro de efectivo

Si alguna vez has necesitado retirar efectivo de un cajero automático que no pertenece a tu banco, probablemente te has encontrado con una sorpresa bastante desagradable: comisiones más altas de lo que esperabas.

En particular, los cajeros automáticos de BBVA, uno de los bancos más grandes en México, son señalados por los usuarios por aplicar tarifas elevadas cuando se utilizan tarjetas de otras instituciones financieras.

Además de la comisión por retiro , también aplica tarifa por consultar el saldo, que oscila entre $4.00 y $12.00 MXN.

A partir de septiembre, BBVA ha implementado nuevas tarifas que afectan a todos aquellos que no son clientes del banco y que utilizan sus cajeros automáticos.

Si, por ejemplo, haces un retiro con una tarjeta de débito de otro banco, se te cobrará una comisión de $33.00 MXN más IVA.

Además, si solo necesitas consultar tu saldo, deberás pagar $12.00 MXN más IVA.

Los montos se suman a las tarifas ya impuestas por tu propio banco, lo que puede resultar en un cargo considerable.

¿Dónde están los cajeros más caros?

No todos los cajeros automáticos cobran lo mismo y la ubicación del cajero puede influir mucho en la tarifa que te cobran.

Así, los cajeros ubicados en aeropuertos, terminales de autobuses, tiendas de conveniencia y supermercados suelen tener las comisiones más altas.

Esto se debe a que estos lugares son más accesibles y convenientes, pero esa comodidad tiene un precio.

Por eso, te recomendamos que si buscas ahorrar en comisiones, mejor evita estos puntos y opta por cajeros dentro de sucursales bancarias. Ahí las tarifas suelen ser más bajas.

CÓMO EVITAR PAGAR DE MÁS

Si bien es tentador usar el cajero más cercano, lo mejor es planificar con anticipación y utilizar los cajeros automáticos de tu propio banco siempre que sea posible.

Así no solo te ahorrarás dinero en comisiones, sino que también te permitirás realizar operaciones adicionales sin cargos extras.

Y si no hay otra opción que usar un cajero ajeno, al menos ahora sabes qué esperar y cómo minimizar los costos.