Banco Azteca: así puedes negociar tu deuda

Banco Azteca es una de las entidades financieras que mayor popularidad tienen entre la población, debido a lo fácil que es adquirir un préstamo; sin embargo, muchas veces las dificultades económicas ocasionan que este no sea tan fácil de pagar.

Si es tu caso, aquí te decimos cómo puedes negociar tu deuda con Banco Azteca y afectar lo menos posible tu historial crediticio, pues el incumplimiento de pagos puede generar intereses y dañar tu reputación financiera. ¡Toma nota!

¿Cómo negociar mi deuda con Banco Azteca?

Solicitar un préstamo a un banco no es solo pedir el dinero, es hacer un análisis de las percepciones mensuales y la capacidad de pago, para evitar incumplir con las cuotas establecidas. Pero si por alguna razón no has podido ponerte al corriente, todavía puedes dar marcha atrás.

Banco Azteca te permite reestructurar tu deuda, solo debes seguir estos pasos:

Solicita una cita con un agente bancario: explícale cuál es tu situación y que tienes el deseo de continuar con los pagos, para que te pueda hacer un plan que se ajuste a tu situación actual.

Explora mecanismos de negociación: consolidación de deuda , reestructuración de deuda , y reparación de crédito.

, reestructuración de , y reparación de crédito. Consulta con reparadoras de crédito: si no tienes éxito con el agente bancario, puedes acudir con empresas especializadas como Resuelve tu deuda, Deuda fin o Renace, para encontrar soluciones alternativas.

Si lograste reestructuras tu deuda, una vez que finiquites el saldo pendiente es importante que realices lo siguiente, para evitar problemas futuros y garantizar que tu deuda esté terminada:

Pide una carta de finiquito que garantice que tu cuenta está en ceros.

Asegúrate que se cancele tu registro en la base de datos del banco y del Buró de Crédito.