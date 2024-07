3 formas de evitar el scam, según Iban Wallet Online

Uno de los temas más importantes a tratar cuando se habla de educación financiera es la prevención de fraudes, en especial con la constante evolución del fintech dentro del mercado ya que a pesar de que la innovación y tecnología llegó para revolucionar de manera positiva los procesos financieros, también se deben destacar los riesgos que pueden presentarse. Es por eso que Iban Wallet Online te presenta los mejores consejos para evitar caer en el scam u otra situación que comprometa tus datos.

El scam es un fraude que puede referirse a cualquier engaño o estafa que tenga como consecuencia el uso de datos o recursos, lo que actualmente toma más fuerza con el uso de la tecnología, lo que obliga a los usuarios a tener más precaución con todas las transacciones y actividades financieras que realizan en línea.

Pon mucha atención a estos 3 consejos que debes seguir para evitar convertirte en víctima de scam como lo es el fraude por suplantación de identidad, las estafas de phishing y la malversación de fondos que pueden envolverte en un declive económico.

Protege tus cuentas

El paso indispensable que siempre debes seguir al momento de utilizar cualquier método de fintech es revisar de manera concisa y clara que el sitio donde estás navegando sea legítimo y cuente con todos los candados de seguridad necesarios para resguardar tu información.

Adicional a esto recuerda cambiar tus contraseñas cada cierto tiempo y no utilizar la misma para diferentes sitios ya que esto puede convertirte en un blanco fácil para ser víctima de fraude, por lo que puedes apoyarte de los generadores automáticos de contraseñas alfanuméricas para cuidar de tus cuentas.

Detectar estafas y resguarda tus datos

Jamás compartas datos financieros personales en línea o por teléfono, recuerda siempre usar las líneas de comunicación oficiales de bancos y servicios financieros antes de revelar tu información con otra persona.

Recuerda no utilizar redes Wi-Fi gratuitas ya que en muchos casos pueden ser la herramienta perfecta para el robo de datos sin que te des cuenta, por lo que es mejor utilizar redes cerradas cuando se trata de ingresar a algún sitio de fintech y no guardar la información de tu tarjeta en ningún sitio de compras en línea que no cuente con los candados de seguridad adecuada, es mejor optar por tarjetas digitales para este tipo de transacciones.

Evita registrarte en páginas de internet

En la actualidad es bastante fácil obtener datos mediante registros de páginas en línea como redes sociales o aplicaciones para el celular, sin embargo, antes de compartir tu información en cualquier sitio revisa bien sus términos y condiciones al igual que la liga que utilizan.

Finalmente es importante destruir cualquier documento con datos personales, en especial si se trata de información financiera antes de desecharlo, por lo que puedes optar por tachar tus datos o triturarlos.

La constante actualización en educación financiera te pondrá un paso adelante en temas de fintech y cuidado de tu información en esta constante evolución de la innovación tecnológica, así que no olvides revisar toda la información que Iban Wallet Online tiene para ti dentro de su blog financiero.