Vuelve la Liga MX ¿Quiénes juegan este viernes 30 de junio?

Después de unos cuantos meses de espera, mas no de sequía futbolera gracias a diversos partidos amistosos en todo el mundo, hoy arranca el torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

Con pocos movimientos en las plantillas de los equipos y algunas escuadras sin jugadores clave debido a la Copa Oro, muchos aficionados esperan que la primera jornada de este nuevo campeonato no sea de lo más espectacular. Aunque podríamos llevarnos una sorpresa.

¿Quiénes juegan este 30 de junio?

Serán tres partidos los que den inicio al Apertura 2023; el primero será el enfrentamiento entre Águilas del América y FC Juárez; a la misma hora, se jugará el duelo entre Mazatlán y Pachuca, mientras que el tercer y último juego de este viernes será entre Xolos de Tijuana y Pumas.

Los dirigidos por André Jardine recibirán en la cancha del Azteca a un Juárez que sufrió varias bajas, y llega en papel de víctima en esta primera jornada, aunque podrían dar la sorpresa. El partido será a las 19:00 horas, y podrá ser visto a través de la plataforma VIX+.

También a las 19:00 horas Cañoneros y Tuzos de enfrentarán en el Kraken, en Sinaloa. El juego podrá verse en TV Azteca en señal abierta y en cable a través de Fox Sports.

Mientras que los pupilos de Guillermo Almada traen la espina clavada de no alcanzar la fase final el torneo pasado, el once sinaloense espera, al fin, tener cierta continuidad y no solo quedarse como un espectador más de la Liga MX.

Será a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, que los Xolos de Tijuana reciban en el Mictlán a unos Pumas de la UNAM ansiosos por un triunfo, pues el torneo pasado no ha sido uno de los mejores en la historia de los de azul y oro.

Los dirigidos por Miguel Herrera buscarán aprovechar la localía, pues la cancha del Estadio Caliente siempre ha sido un sitio complicado para los visitantes.

Este partido será transmitido en TV Azteca en señal abierta, mientras que en cable irá también por Fox Sports y en la plataforma VIX+.

Y sí, cada vez es más difícil ver partidos en televisión si no tienes acceso, al menos, a una plataforma digital. El futbol nacional se sigue alejando de los aficionados que no pueden pagar un boleto, o una suscripción a un servicio restringido.