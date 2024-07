Vuelve la Liga MX: estos partidos de la Jornada 1 del Apertura 2024 irán por TV abierta

Luego de una no tan larga espera por fin rueda el balón en las canchas de México; la Jornada 1 del torneo Apertura 2024 comienza este viernes 05 de julio y concluirá el domingo 07,

Los duelos más interesantes son el San Luis vs América, al ser el primer partido del actual bicampeón mexicano, además del Chivas vs Toluca y el Pachuca vs Monterrey, varios de los equipos que mejor cerraron el torneo pasado.

Y si no sabes por dónde ver a tu equipo favorito, a continuación te decimos en qué televisora o plataforma podrás disfrutar todos los juegos de esta primera jornada.

¿Dónde ver los partidos de la Jornada 1 del Apertura 2024?

Viernes 05 de julio

Puebla vs Santos / 16:00 horas / Estadio Cuauhtémoc

TV: Azteca 7, Fox Sports

Plataformas: VIX, Azteca Deportes

Querétaro vs Tijuana / 19:00 horas / Estadio Corregidora

TV: Fox Sports

Plataformas: VIX

Juárez vs Atlas / 21:10 horas / Estadio Olímpico Benito Juárez

TV: Fox Sports

Plataformas: VIX

Sábado 06 de julio

San Luis vs América / 17:00 horas / Estadio Alfonso Lastras

TV: ESPN

Plataformas: Disney +

Tigres vs Necaxa / 19:00 horas / Estadio Universitario

TV: Azteca 7

Plataformas: Azteca Deportes

Chivas vs Toluca / 19:00 horas / Estadio Akron

Plataformas: Chivas TV

Cruz Azul vs Mazatlán / 21:00 horas / Estadio Ciudad de los Deportes

Plataformas: VIX

Domingo 07 de julio

Pumas vs León / 12:00 horas / Estadio CU

TV: Las Estrellas, TUDN

Plataformas: VIX

Pachuca vs Monterrey / 19:06 horas / Estadio Hidalgo

TV: Fox Sports

Plataformas: VIX

En el caso de las Chivas, el equipo aún no confirma si sus juegos podrán ser vistos únicamente a través de su canal oficial (Chivas TV) o si logró un acuerdo con la plataforma Amazon, rumor que se manejó muy fuerte desde el cierre del torneo anterior.