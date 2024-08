Vuelve Checo Pérez; partirá quinto en el Gran Premio de Países Bajos

Las acciones de la Formula Uno volvieron este fin de semana con la clasificación del Gran Premio de Países Bajos, protagonizada por Lando Norris que le arrebató a Max Verstappen la pole en casa.

Por su parte, Sergio Pérez parece recuperar ritmo al lograr clasificarse en quinto lugar para la carrera del domingo luego de varias actuaciones bastante cuestionables.

El circuito de Zandvoort fue escenario del regreso de la máxima categoría del automovilismo luego de varias semanas de descanso; la última práctica quedó marcada por un incidente que involucró a Logan Sargeant, cuyo auto terminó en llamas luego de que perdiera el control y chocara con una de los muros.

La lluvia y el viento también fueron factor desde las prácticas del viernes, por lo que los pilotos esperaron el mayor tiempo posible hasta que la pista estuvo en mejores condiciones para comenzar la clasificación.

La Q1 dejó un gran sabor de boca a Red Bull ya que fue Checo Pérez quien marcó el mejor tiempo de esta ronda, delante de George Russell de Mercedes y Carlos Sainz de Ferrari.

Para la Q2 nuevamente los toros rojos tuvieron algunos problemas y fueron los politos de McLaren los que marcaron condiciones; la sorpresa la dieron Lewis Hamilton y Carlos Sainz al quedar fuera de la tercera ronda.

Fue así que la Q3 dejó como el piloto más rápido a Lando Norris, quien dejó detrás a Max Verstappen y rompió una racha de tres pole consecutivas para el neerlandés que tendrá que salir desde el segundo puesto.

