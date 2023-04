Vampiro Canadiense anuncia retiro de la lucha libre

El veterano gladiador Vampiro Canadiense anunció su retiro de la lucha libre, debido a problemas en su estado de salud.

El Vampiro Canadiense causó sensación en la década de los 90´s dentro de la lucha libre mexicana, consagrándose como uno de los luchadores más populares del pancracio nacional.

"Es importante ser honesto y decir gracias. No me va bien con mi salud, mi trauma cerebral es la realidad que ahora estoy realmente en peligro. Me voy de lucha libre. Tengo que ser profesional y terminaré lo que empecé. Estamos hablando de un plan de tres años, pero sinceramente no creo que eso ocurra. Creo que terminaré en el ring muy pronto", escribió el Vampiro Canadiense en sus redes sociales.

Ian Richard Hodgkingson, mejor conocido como el Vampiro Canadiense había revelado anteriormente que padece Alzheimer, una enfermedad degenerativa que requiere cuidados especiales, razón por la que sorprendió verlo subir al ring a principios de este año 2023, sin embargo, todo indica que su condición ha empeorado y deberá dejar el deporte del pancracio.

"A todos mis compañeros, la gente trabajando en la Oficina de AAA, todos. Estoy humildemente agradecido con todos y su cariño. Esto sé que va a doler mucho, los voy a extrañar tanto", agregó el gladiador nacido en Canadá.