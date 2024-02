Travis Kelce: ¿Por qué encaró al coach Andy Reid durante el Super Bowl?

Los Jefes de Kansas City se coronaron bicampeones frente a los 49s de San Francisco en la edición 53 del Super Bowl, la cual se jugó en el Allegiant Stadium de Las Vegas, con una gran actuación de su mariscal de campo Patrick Mahomes en los tiempos extra.

Sin embargo, una de las imágenes que más llamó la atención fue la del ala cerrada de los actuales campeones, Travis Kelce, quien antes del medio tiempo encaró al head coach Andy Reid de una forma por demás intensa.

¿Qué ocurrió entre Travis Kelce y Andy Reid?

Durante la transmisión, antes del medio tiempo y cuando los Jefes no podían hilar una sola jugada, Kelce se acercó intempestivamente a Reid y, de la nada, comienza a gritar directo en la oreja de su entrenador, sorprendiendo a este, que solo logra hacerse a un lado de un salto.

Los compañeros de Travis Kelce tuvieron que alejar al enorme jugador de 34 años de Andy Reid, de 65 años, quien solo volteó a ver cómo se llevaban al número 87 hacia las bancas.

La imagen se hizo viral en las redes sociales y entre los televidentes, que sin saber a ciencia cierta lo que había pasado reprobaron la actitud de Kelce. Al final del encuentro, ambos se dieron un tiempo para hablar de lo ocurrido.

Durante la rueda de prensa, el coach Andy Reid no dio mucha importancia al altercado con Travis Kelce, y evitando entrar en detalles se limitó a decir: "me sacó de balance porque no lo vi. Me dijo que lo pusiera e iba a anotar; lo amo, me mantiene joven".

Por su parte, Travis Kelce no quiso ahondar mucho en la situación, que para bien o para mal quedó como una de las estampas más llamativas del Super Bowl 2024; "lo voy a mantener entre nosotros; solo le dije que lo amo mucho", expresó para medios norteamericanos.

Al final, a pesar del desencuentro entre Kelce y Reid, los Jefes lograron darle la vuelta y ganar por marcador de 22 a 25 a los 49s que parecían tener el juego en la bolsa al cierre del tiempo extra, refrendado su campeonato y el por qué Pat Mahomes es uno de los mejores mariscales de campo de su generación.

Travis Kelce does not look happy



(via @NFLonCBS)pic.twitter.com/1zCbgORyB4 — Sports Illustrated (@SInow) February 12, 2024