Super Bowl 2025: ¿Quién gana entre Chiefs vs Eagles, según la IA?

Inicia la cuenta regresiva entre todos los amantes de la NFL para el Super Bowl LIX, mismo que está programado para el domingo 9 de febrero de 2025 y enfrentará a los Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

El Super Bowl nunca falla en ser uno de los espectáculos deportivos más atractivos del mundo, tanto por las emociones que se viven durante el partido como por sus míticos espectáculos de medio tiempo. El invitado de este 2025 es el rapero Kendrick Lamar, quien hace 24 horas arrasó en los premios Grammy.

Sin embargo, enfocándonos en lo deportivo, otra de las razones por las que seguro será un encuentro interesante, es que se trata de una revancha por la edición de 2023, donde los Chiefs superaron a los Eagles.

Los Chiefs, liderados por el mariscal de campo Patrick Mahomes, buscan hacer historia al convertirse en el primer equipo en la era del Super Bowl en ganar tres campeonatos consecutivos. Por otro lado, los Eagles, con Jalen Hurts como mariscal de campo, buscan vengar su derrota anterior y asegurar su primer título desde 2018.

Ambos equipos han fortalecido sus líneas y perfeccionado sus estrategias de juego, mostrándose como escuadras sólidas a lo largo de la temporada, por lo que es difícil decantarse por un favorito. Afortunadamente, tenemos a la Inteligencia Artificial (IA), y esto fue lo que nos dijo al preguntarle quién tiene más chances de llevarse el trofeo.

