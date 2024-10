¡Sonríe Valenzuela desde el cielo! Los Dodgers son campeones de la Serie Mundial

Terminó el drama, los Dodgers de Los Ángeles, bajo la tutela de Dave Roberts, vencieron en el quinto encuentro a los Yankees de Nueva York, y sumaron su octavo título de la Serie Mundial de las Grandes Ligas (MLB).

Después de que los Yankees alargaran la espera para festejar el título al ganar el cuarto juego, todo parecía que la definición seguiría extendiéndose, pero el equipo angelino consiguió una espectacular remontada, igualando un 5-0 para imponerse por 7 carreras a 6.

THE LOS ANGELES DODGERS ARE THE 2024 WORLD SERIES CHAMPIONS! pic.twitter.com/dyqGSm7YHd