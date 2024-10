Fernando "El toro" Valenzuela: ¿por qué no aparece en el Salón de la Fama de Grandes Ligas?

Fernando Valenzuela, conocido como "El Toro", es mucho más que una leyenda del béisbol mexicano; pues debido a su impacto cultural y deportivo en los Estados Unidos, durante los años 80, Valenzuela desató la "Fernandomanía", atrayendo a miles de fanáticos, especialmente latinos, a los estadios de los Dodgers en Los Ángeles. Fue el rostro de una generación y un puente entre culturas, consolidando la presencia latina en las Grandes Ligas.

¿Por qué no fue reconocido en el Salón de la Fama de Grandes Ligas?

Aunque a nivel deportivo, Valenzuela cumplió con muchos de los criterios para ingresar al Salón de la Fama, su trayectoria no fue suficiente: jugó más de diez temporadas en las Grandes Ligas, fue Novato del Año, ganador del premio Cy Young y participó en seis Juegos de Estrellas. También se consagró campeón de la Serie Mundial en 1981, siendo el único jugador en la historia de la MLB en ganar el Cy Young, el Novato del Año y la Serie Mundial en la misma temporada, entonces ¿Por qué no está en el Salón de la Fama?

A pesar de su ilustre carrera, Valenzuela no fue inducido al Salón de la Fama de Cooperstown. Los votantes de 2003 y 2004 no le otorgaron el 75% necesario de votos, obteniendo solo un 6.3% y 3.8%, respectivamente. Uno de los principales factores fue su declive en las temporadas posteriores a sus mejores años, en parte debido a lesiones en el hombro. El Salón de la Fama valora la consistencia a largo plazo, y aunque Valenzuela brilló intensamente al inicio de su carrera, no pudo mantener ese nivel.

El caso de Valenzuela subraya el debate sobre los criterios del Salón de la Fama, que parecen enfocarse más en la longevidad que en el impacto cultural. Valenzuela transformó no solo el béisbol, sino también la identidad de los latinos en Estados Unidos, algo que el Salón no ha reconocido completamente. Aunque su legado trasciende los números, no ha sido suficiente para su entrada a Cooperstown.

El reconocimiento de "El Toro" en su país natal, México

En contraste, México sí reconoció su legado deportivo. En 2014, Valenzuela fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol Profesional Mexicano, consolidando su estatus como una de las máximas figuras del béisbol en el país. A pesar de que en las Grandes Ligas no ha recibido el mismo reconocimiento, su lugar en la historia del béisbol mexicano es indiscutible.

La ausencia de Fernando Valenzuela en Cooperstown sigue siendo un tema de debate, pero su impacto va mucho más allá de un título oficial, pues su influencia en la comunidad latina y en la historia del béisbol en Estados Unidos es profunda y duradera, siendo no solo fue un gran lanzador, sino también un catalizador cultural, formando un legado que trascendió más allá del Salón de la Fama de Grandes Ligas.