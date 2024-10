¡Béisbol de luto! Fallece a los 63 años Fernando Valenzuela, legendario pitcher de los Dodgers

El mundo del béisbol, y del deporte mexicano en general, se encuentran de luto, pues durante la noche de este 22 de octubre se confirmó el fallecimiento de Fernando Valenzuela, quien se encontraba hospitalizado de emergencia en Los Ángeles, California.

Así lo confirmó a través de sus redes sociales la franquicia de Los Ángeles Dodgers, donde ´El Toro´ inmortalizó su carrera como pelotero. "Los Dodgers de Los Ángeles lamentan el fallecimiento del legendario lanzador Fernando Valenzuela", escribieron en X.

The Los Angeles Dodgers mourn the passing of legendary pitcher Fernando Valenzuela . pic.twitter.com/MXeBlDzDWJ

Valenzuela nació en Etchohuaquila, un pequeño pueblo en Navojoa, Sonora, el 1 de noviembre de 1960. Comenzó su carrera a los 17 años en el equipo local de Mayos de Navojoa, y posteriormente probó suerte con los equipos de Águilas de Mexicali, Tuzos de Guanajuato y Leones de Yucatán.

Su salto a las Grandes Ligas se dio en 1980, cuando se sumó a las filas de Los Ángeles Dodgers, equipo donde se desempeñó como pitcher durante una década, conquistando dos títulos de Serie Mundial en 1981 y 1988.

Dejó a los Dodgers en 1990 y recorrió los equipos de Angelinos de California, los Orioles de Baltimore, los Filis de Filadelfia, los Padres de San Diego y los Cardenales de San Luis, hasta su retirada en 1997.

En 2023, la franquicia de su vida retiró el número 34 y lo incluyó en el anillo de honor, reconociéndolo como una auténtica leyenda del diamante, tanto en el equipo como en la MLB, siendo el único beisbolista mexicano por el que se ha retirado un dorsal en su honor.

There will never be another 34.



Congratulations Fernando Valenzuela on having your No. 34 retired! pic.twitter.com/OxOAd9A8vh