Serían los 'Tibus' de Veracruz: Cuitláhuac García

Los ´Tibus´ de Veracruz, así será el apelativo y nombre del equipo profesional de futbol que llegase al puerto, "no se puede ver otro, creo que por ahí va a ir", reveló Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado.

Reiteró tajantemente que el equipo profesional de futbol profesional se llamará Veracruz, pues ha sido la solicitud de una encuesta realizada, la cual no se sabe en dónde y entre quienes se hizo.

Aunque en el horizonte no se prevé la llegada de un equipo de futbol profesional al puerto, dejó entrever que será de Liga de Expansión MX, declaración que realizó en el programa 8 Columnas de Radio Televisión de Veracruz (RTV), televisora gubernamental.

"Y si ya está la de Expansión, pues Veracruz, porque va a empezar con triunfos el nuevo Veracruz, el ´Tibu´ del Veracruz", dijo de entrada, en una charla que decantó en el futbol al hablar sobre los campeones de la Liga MX.

-¿Ya tenemos algún nombre del nuevo Veracruz o todavía no? le inquirió el periodista Ramsés Yunes.

-Es que va a ser el Veracruz, Veracruz FC y lo que observamos, creo que los dueños están de acuerdo, los que van a hacer esta inversión para traer un equipo de la Liga de Expansión, es que la gente va a poner el nombre que quiera.

"Ya ven que los equipos tienen seudónimos y el Veracruz FC la gente le va a llamar ´Tibus´", expresó.

Cuitláhuac García Jiménez reviró a sus interlocutores, Rossana Lunes, Ramsés Yunes y Guillermo Muñoz, conductores del programa, preguntándoles sobre la figura con la que los aficionados veracruzanos se referirán al equipo que llegue al puerto.

-¡Pues el Tibu!, les dijo mientras extendía ambas manos.

-¿Va a regresar el Tiburón? contraatacó Ramsés Yunes.

-No. Está vetado el nombre (apelativo), el nombre va a ser el Veracruz, pero la gente es libre de llamarle como quiera y lo que observamos es que todos dicen que ´nosotros le vamos a decir el ´Tibu´ o los Tiburones.

-Entonces van a ser los ´Tibus´ del Veracruz, expresó emocionado Ramsés Yunes.

-Pero eso va a ser la gente, acotó el mandatario veracruzano.

-¿Lo va a votar la gente? cuestionó Yunes.

-Claro, la gente lo va a decir. Entonces, ya no va a haber problema comercial.

-¿Quieren que sean los Tibus sí o no y la gente que vote? preguntó el periodista al gobernador de Veracruz.

-No, no, no, ya, el consenso social es que los Tiburones, es que hay pasión por los Tiburones, entonces, al Veracruz lo van a asociar con los Tiburones, no se puede ver otro, creo que por ahí va a ir.

Pasado

Cuitláhuac García Jiménez el pasado 13 de febrero en conferencia de prensa en el estadio Luis "Pirata" de la Fuente, ya había revelado que el nombre del equipo sería Veracruz.

Y, como ahora lo hizo en RTV, que ya se había reunido con los empresarios que traerían una franquicia de Expansión MX, pero de esa fecha hasta ahora, nada claro hay, es más, ni estadio hay.

"La propuesta es que se llame Veracruz, porque ese nombre no está vetado por la Federación Mexicana de Futbol ni por la FIFA, faltaría solamente definir el apelativo", declaró el pasado 13 de febrero en el inmueble del fraccionamiento Virginia.