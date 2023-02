Sergio Ramos anuncia su retiro en selección

Sergio Ramos anunció por medio de un comunicado en redes sociales que llegaba el final de su carrera a nivel selección, luego de ser notificado por el actual DT de la "Roja", Luis de la Fuente, que será ya no será tomado en cuenta.

Después de 180 partidos a nivel internacional con la selección española, y convertirse en el español con más juegos disputados, así se expresó el jugador ante su "retiro" anticipado.

"Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva".

Aunque el exrealmadrid, Sergio Ramos, al inicio de su aventura con el PSG sufrió considerables lesiones, tanto que no tuvo regularidad con el cuadro parisino en su primera temporada, puntualizó que está decisión que no fue tomada por él, le ha dolido.

"Es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca. Esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido.

Envidia a Messi, Modric y a Pepe

Reafirma que en ocasiones, el fútbol no es justo y exclama enviada a Messi.

"Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe... la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el futbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el futbol no siempre es justo y el futbol nunca es solo futbol", destacó en sus palabras.

Estos son los magníficos números de Ramos con la selección de España.

Disputó 180 partidos a nivel absoluto, es el sexto jugador con más juegos a nivel selección.

Debutó con la "roja" el 26 de marzo del 2005 jugando contra China y jugó su último encuentro el 31 de marzo del 2021 ante Kosovo.

Anotó 23 goles, ninguno en mundiales y Eurocopa.

Sus máximos logros fue haber conquistado en dos ocasiones la Eurocopa en el 2008 y 2012, así como la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.