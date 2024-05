¡Se están volviendo salvajes! Canelo y Óscar de la Hoya echan fuego en rueda de prensa (+Video)

¿Quién ganaría en una pelea entre Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya cuando estaba en su top? Tal vez no es algo que muchos se hayan preguntado alguna vez, pero este 1 de mayo, a pocos días del pleito entre Canelo y Jaime Munguía estuvimos a nada de tener la respuesta a esa situación.

En videos que se han hecho virales, De la Hoya reclamó al de Guadalajara todos los insultos que desde hace tiempo ha dicho en su contra, afirmando ya no sentir respeto alguno por el púgil mexicano ni por su carrera.

Estas palabras no gustaron nada al Canelo, quien increpó al otrora medallista olímpico en Barcelona 1992 mientras aún estaba dando su discurso, levantándose de la mesa y amagando con llegar a los golpes en contra del promotor.

"Esta pelea va a ser la demostración de que (Jaime Munguía) merece esta oportunidad. No tengo respeto por Canelo ni por su carrera porque se ha pasado insultándome.

"Eso no cambia el hecho de que Golden Boy cambió la realidad de Saúl Canelo Álvarez, así que puedes tener un poco de maldito respeto por eso".

Oscar dela Hoya wastes no time disrespecting Canelo at the final press conference. #CaneloMunguia



