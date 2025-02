Este sería el salario de Santi Giménez en el AC Milan; ¿cuándo debutará el mexicano?

Como ya sabes, luego de varias semanas y hasta meses de especulación este 3 de febrero se hizo oficial el traspaso del delantero Santiago Giménez, quien hasta hace poco era jugador del Feyenoord de Países Bajos a su nuevo equipo, el AC Milan de la Serie A de Italia.

La llegada de Giménez fue anunciada a través de las redes sociales de los rossoneri, quienes dieron la bienvenida al Bebote que portará el dorsal siete hasta el año 2029. Este número era portada por Álvaro Morata quien ya es jugador del Galatasaray de Turquía.

Santiago Giménez se convierte en el octavo jugador mexicano en llegar a la Serie A: Johan Vázquez, Hirving Lozano, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Carlos Salcedo, Rafael Márquez y Miguel Layún.

Existen además los casos de Luka romero, hoy jugador del Cruz Azul y que también formó parte del Milan y que cuenta con nacionalidad mexicana y argentina. Pedro Pineda y Teun Wilke también estuvieron en las filas del Milan y del SPAL, respectivamente, aunque nunca debutaron en la Serie A.

El fichaje de Santiago Giménez costó al Milan la no envidiable suma de 35 millones de euros volviéndose en el jugador más caro en salir del Feyenoord.

