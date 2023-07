Copa Oro 2023: ¿Quién será el rival de México en Cuartos de Final tras derrota ante Qatar?

Contra todo pronóstico y siendo un resultado ´rompe quinielas´, la Selección Mexicana cayó en la última jornada de la Fase de Grupos de la Copa Oro ante Qatar, por lo que su siguiente paso será levantarse y afrontar los Cuartos de Final.

La afición está dudosa de si esta derrota perjudicó a México en la instancia de eliminación directa, pues le podría tocar un rival más complicado dependiendo de los lugares finales en ellos grupos. Aquí resolveremos este asunto.

¿México perdió el liderato del Grupo B?

Tras conseguir dos triunfos por goleada ante Honduras (4-0) y Haití (3-1), México se mantuvo como líder del sector B con 6 puntos, pues Qatar ganó, pero tenía un empate y derrota previos, así que culminó segundo.

El formato de competencia de la Copa Oro lleva a las dos mejores selecciones de cada uno de los 4 grupos a la instancia de Cuartos de Final, donde Grupo A se mide ante el D y el B (de México) ante el C.

AH CARAY, HAY SOSPECHAS DE QUE MÉXICO 'NO JUGÓ A GANAR' ANTE QATAR



Diego Vázquez, DT de Honduras, señala de 'rarísimo' el resultado del Tri ante Qatar, mismo que los eliminó de la Copa Oro ?#CentralFOX https://t.co/l6CedJo96I — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 3, 2023

¿Quién sería el rival de México?

Al ser líder de grupo, la Selección Mexicana se enfrentará al segundo lugar del Grupo C, que en apariencia no tiene a los rivales más fuertes.

El grupo marcha de la siguiente forma: Panamá 6 pts, Martinica 3 pts, El Salvador 1 pto y Costa Rica 1 pto, por lo que de terminar así, Martinica sería el rival de México.

El grupo C se va a definir este martes 4 de julio y los cruces son Costa Rica vs Martinica (18:30 hrs) y Panamá vs El Salvador (18:30 hrs), así que dependerá de la combinación de resultados para ver al rival de México.