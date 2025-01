Redes arden por video de gimnasta Elsa García: tira bandera de México (+VIDEO)

La bandera mexicana, símbolo de identidad y orgullo, ocupa un lugar especial en el corazón de los mexicanos. Cualquier acción que parezca faltarle al respeto suele provocar un intenso debate. Fue lo que ocurrió con la reconocida gimnasta Elsa García, quien enfrentó un aluvión de críticas tras compartir un video donde arroja la bandera nacional y termina en el suelo.

¿Qué ocurrió en el video? En el material difundido, Elsa García aparece junto a su hermana Laura García, periodista de la BBC, en una sesión de fotografías con motivo de la naturalización de Laura como ciudadana británica.

En el video, ambas posan orgullosas con el lábaro patrio. Sin embargo, al concluir la sesión, Elsa deja caer la bandera al suelo, lo que fue interpretado por muchos como un gesto de desdén.

Las reacciones no tardaron en llegar. Frases como "la bandera no toca el suelo" o "eso no se hace, Elsa" inundaron las redes sociales.

Aunque algunas personas consideraron que no hubo mala intención, el gesto fue percibido como una falta de respeto al símbolo nacional.

¿QUIÉN ES ELSA GARCÍA?

Nacida en Monterrey, Nuevo León, el 8 de febrero de 1990, Elsa García es una de las gimnastas mexicanas más destacadas.

Representó a México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y obtuvo múltiples medallas en competencias internacionales, incluyendo Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Mundiales.

Entre sus logros más destacados se encuentran tres oros y dos platas en Mayagüez 2010, además del Premio Longines a la Elegancia en 2009.

¿QUÉ DIJO LAURA GARCÍA?

Aunque ninguna de las hermanas ha ofrecido disculpas públicas, Laura escribió en sus redes sociales: "13 años y 3 meses después de luchar para quedarme y trabajar en Reino Unido, no ha sido fácil, pero estoy orgullosa de llamar a esa isla hogar y mantenerla cerca de mi corazón, junto a México".