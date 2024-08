¿Quién es Yusuf Dikec? El discreto tirador turco ganador de una medalla en París 2024

Los Juegos Olímpicos no solo dejan historias dignas de película, sino que también ponen en la mira pública a personajes que se vuelven los favoritos de las y los testigos de esta justa veraniega.

Y ha sido gracias a las redes sociales que un competidor con un estilo bastante peculiar ha saltado a la fama. Se trata del tirador turco Yusuf Dikec, ganador de la medalla de plata en la disciplina de tiro mixto y cuyo estilo único al momento de disparar ha dado de qué hablar en todo el mundo.

Aunque no se llevaron el oro, Yusuf Dikec y su compañera de equipo Sevval Ilayda fueron los favoritos de las redes sociales por una razón: su particular estilo para competir.

Yusuf Dikec, a 51-year-old Turkish athlete, made headlines at the Paris Olympics 2024 for his unique approach to shooting. Dikec competed in the 10m air pistol mixed team event, where he and his teammate Sevval Ilayda Tarhan secured a silver medal for Turkey. What caught the... pic.twitter.com/KPug9Vcdxt