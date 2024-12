¿Qué viene para Checo Pérez luego de su salida de Red Bull?

Luego de cuatro años y varios rumores en las últimas semanas, Sergio Checo Pérez confirmó que dejará la escudería Red Bull. En sus redes sociales, el mexicano agradeció la oportunidad de ser parte de una de las escuderías más exitosas en los últimos tiempos.

"Ha sido un honor correr con Max, tenerlo como compañero todos estos años y compartir nuestros éxitos", declaró Checo en un comunicado compartido a través de sus redes sociales.

Y es que con la dupla Verstappen-Pérez, Red Bull logró coronarse dos años seguidos en el campeonato de constructores (2022 y 2023), además del 1-2 en el campeonato de pilotos del 2023. Checo fue también clave para que Max lograra coronarse cuatro veces como campeón mundial.

De manera individual, Checo Pérez logró subir al podio en 29 ocasiones con Red Bull, ganando en total cinco grandes premios:

2021 - Gran Premio de Azerbaiyán

2022 - Gran Premio de Monza

2022 – Fran Premio de Singapur

2023 - Gran Premio de Arabia Saudita

2023 - Gran Premio de Azerbaiyán

¿Checo Pérez seguirá corriendo?

De momento, tras hacerse oficial la salida de Checo Pérez de Red Bull, quien ha salido a declarar en torno al futuro del tapatío es su padre, Antonio Pérez Garibay; "el día de hoy es un retiro total; no hay nada, no hay plan B, no hay plan C".

En entrevista para N+, el empresario y político recordó que algo similar ocurrió antes de que Checo llegara a Red Bull cuando concluía su contrato con Racing Point y no se había definido si seguiría corriendo o no en la Formula Uno.

"En este momento no existe nada más al frente y tenemos que vivir con ello; aprenderlo, disfrutarlo, que se concentre en su familia (...) creo que los mejores años de Checo fueron con Red Bull".

Sobre el futuro inmediato, todo indicaría que el tapatío de 34 años se enfocará, al menos en 2025 a estar con su familia; según Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, Checo habría decidido tomarse un año de descanso lejos de la F1.

Sobre quién ocupará el asiento que Checo deja vacante las opciones que la escudería tiene a la mano son el británico Liam Lawson y el nipón Yuki Tsunoda, aunque no se cierra la posibilidad de que pudiera llegar otro piloto antes del inicio de la temporada.

En algunos medios deportivos se ha manejado la posibilidad de que Checo Pérez vuelva al gran circo en 2026 cuando Cadillac entre a la competencia.