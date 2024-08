París 2024: Así se vivió el regreso de México en la natación artística (+Video)

Tuvieron que pasar 28 años para que México volviera a tener participación en la disciplina de natación artística por equipos.

Las llamadas ´sirenas mexicanas´ Nuria Diosdado, Joana Jiménez, Pamela Toscano, Regina Alferez, Fernanda Arellano, Itzamary González, Jessica Sobrino, Samantha Rodríguez y Glenda Inzunza deslumbraron en el centro acuático de Saint Denis este 05 de agosto.

Y es que al ritmo de la canción Don´t Stop me Now de la legendaria banda británica Queen, las nadadoras aztecas ofrecieron una rutina con un grado de dificultad de 49.550, iniciando su participación con el clásico grito de ´¡Eo!´, capturando la atención del público.

Con un traje que emulaba la chamarra roja de Freddie Mercury y un tocado que parecía una corona, las nadadoras se lucieron frente a los presentes con una rutina por demás espectacular, que recibió una calificación de 243.4491 puntos por parte de los jueces.

Esta calificación, que abarca 151.5491 por elementos y 91.900 en impresión artística, colocó a las sirenas de nuestro país en la octava posición de la tabla general.

A esta calificación aún se deben sumar la puntuación en la rutina libre y en la rutina acrobática, por lo que las mexicanas, ganadoras de un oro en la Copa del Mundo de 2023 y dos oros en la del 2024, se ha colocado de momento entre las mejores de París 2024.

¡QUÉ ORGULLO QUE ELLAS NOS REPRESENTEN!



No te pierdas la primera rutina de ´Las Sirenas Mexicanas´ en #Paris2024 al ritmo de "Don´t Stop Me Now" con la que consiguen un puntaje de 91.9#ParísEsTuyo



EN VIVO: https://t.co/Dxx0ryM0oH pic.twitter.com/RiIzlrz8le