París 2024: Alejandra Orozco y Gaby Agundez cumplen en final de clavados

Las mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agundez tuvieron una destacada participación en la final de clavados en la plataforma de 10 metros, al terminar en las posiciones ocho y cinco respectivamente, en una competencia dominada por las representantes de China y Corea del Norte.

Agundez fue quien estuvo por un instante en los primeros tres lugares con posibilidad de medalla; sin embargo Quan Hongchan, ganadora del oro en Tokio 2020 y su compañera Chan Yuxi relegaron a la atleta de México a la quinta posición.

¡ERES HISTÓRICA, ALE!



Orozco termina su cuarta participación en unos Juegos Olímpicos con este clavado en #Paris2024 #ParísEsTuyo EN VIVO:https://t.co/31E97gq6Hn pic.twitter.com/cKjFubDXtf — Claro Sports (@ClaroSports) August 6, 2024

Esta competencia marcó también el final de la carrera de Alejandra Orozco como clavadista; al final de su participación, la dos veces medallista olímpica reveló que ya era momento ´de colgar el traje de baño´.

Orozco dijo que fue un día lleno de sentimientos encontrados, además que esta final sería una que llevaría para siempre en su memoria, afirmando que está tranquila con su decisión de dejar el deporte profesional; "aprendí a ser muy resiliente, a salir adelante".

"Cuatro ciclos olímpicos es un camino largo; me siento feliz, tranquila (...) no me llevo las manos vacías, me llevo mucho aprendizaje, me llevo una final que disfruté, me llevo todo".

La tapatía agradeció el apoyo que recibió durante cerca de 20 años de carrera, en especial a su familia y a los aficionados a este deporte.

Gabriela Agundez, por su parte, se dijo orgullosa por el papel que tanto ella como Alejandra Orozco dieron en estas Olimpiadas.

También te puede interesar... Este es el próximo MEGAPUENTE y descanso laboral según la LFT

Agundez terminó en quinta posición, cerca de los puestos de medalla; casualmente, en clavados sincronizados al lado de Alejandra Orozco también terminó en el quinto puesto.

Fue en Tokio 2020 donde la clavadista de 24 años logró un bronce en la plataforma de 10 metros en sincronizados, por lo que dijo aún mantiene como deuda el hacerse de otro metal olímpico pero ahora en lo individual.

"Fue una competencia bastante dura y se sabía que necesitaba estar a tope; me voy con dos quinitos lugares, me hubiera gustado regresar con una medalla, pero con todo lo que he hecho me siento orgullosa".