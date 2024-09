¡Orgullo veracruzano! ´Lazyboy´ Rodríguez se lleva la victoria en la UFC 306

En pleno fin de semana patrio, el nombre de México ha sido puesto en alto una vez más en uno de los deportes donde mejores atletas produce, como lo son los peleadores. Junto a la victoria de Saúl ´Canelo´ Álvarez sobre el puertorriqueño Edgar Berlanga, otro paisano se destacó en las artes marciales mixtas de la UFC.

Y lo mejor de todo, es que nos referimos a un talento salido directamente de Veracruz; hablamos de Luis Ronaldo Rodríguez ´Lazyboy´, quien pese a haber nacido en Chiapas, fue criado en Coatzacoalcos, Veracruz, y con 25 años de edad se ha adjudicado dos victorias en la UFC.

La primera fue en febrero pasado en el UFC Fight Night Mexico, y la más reciente fue la noche de ayer sábado en el Riyadh Season Noche UFC, donde derrotó por decisión unánime al jamaicano Ode´ Osbourne en la categoría Peso Mosca. Los números de su victoria fueron 29-28, 29-27 y 29-27.

