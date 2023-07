México vs Jamaica: ¿a qué hora es y dónde ver el partido?

La Selección Mexicana tiene una gran prueba; y es que el equipo de Jaime Lozano está por enfrentarse a su similar de Jamaica en la semifinal de la Copa Oro, torneo que se juega en los Estados Unidos.

El Tri sigue sin convencer a los aficionados; el último partido en contra de Qatar revivió las dudas no solo en el estilo de juego, sino en las capacidades de los mismos jugadores que están lejos de su mejor versión.

Y no es para menos; titulares como Edson Álvarez (quien aún no se sabe si podrá jugar por una lesión) o Jorge Sánchez no pasan por un gran momento, lo que en conjunto con desatenciones defensivas han dejado en claro las debilidades del combinado mexicano.

A pesar de todo, la Selección logró vencer a Honduras cuatro goles a cero, mientras que con Haití el marcador fue de tres goles a uno en favor de los mexicanos.

Mientras que la selección de Jamaica ha tenido un paso prácticamente perfecto en este torneo, casi derrotando a Estados Unidos y goleando a Trinidad y Tobago y a San Cristóbal y Nieves, además de sacando en cuartos de final a Guatemala.

¿Cuándo juegan México y Jamaica en la Copa Oro?

Las selecciones de México y Jamaica jugarán este miércoles 12 de julio en la cancha del Allegiant Stadium en Las Vegas a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

El partido podrá ser visto en Azteca 7 y Canal 5 en señal abierta; en la plataforma VIX también estará disponible la transmisión.

Será una dura prueba para la continuidad de Jaime Lozano, que pese a tener el apoyo de los jugadores aún no tiene asegurado el puesto al frente del 11 mexicano, lo cual ha dejado claro en diferentes oportunidades.

Antes, a las 17:30 horas en el Snapdragon Stadium en California, Estados Unidos y Panamá definirán al primer finalista de esta competición.