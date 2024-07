México fuera de gimnasia artística en Juegos Olímpicos tras caída y lesión de gimnastas mexicanas

A pesar del esfuerzo, talento y resiliencia de los atletas, México no ha tenido una buena racha en los Juegos Olímpicos de París 2024, esto luego de las derrotas en disciplinas como esgrima, tiro deportivo, kayak, natación, tenis de mesa y recientemente, en gimnasia artística, así fue la actuación de las competidoras.

México fuera de gimnasia artística en Juegos OlímpicoS

El all around de la gimnasia artística subdivisión 1 de Paris 2024, se llevó a cabo entre lesiones y llantos por parte del país tricolor, pues las gimnastas mexicanas no consiguieron el puntaje deseado.

Alexa Moreno sumó un total de 50.799 puntos, mientras que Ahtziri Sandoval alcanzó 48.332 y Natalia Escalera no pudo completar el all around debido a una lesión en el ligamento plantar, lo que la obligó a retirarse de la competencia para evitar daños mayores.

Natalia Escalera sufre lesión

Escalera solo realizó la prueba de barras, obteniendo una puntuación de 12.800. En su cuenta de Instagram, explicó:

"Desafortunadamente ayer en el último entrenamiento me rompí el ligamento plantar de mi pierna izquierda en donde ya tenía otro desgarre en gemelo también".

Desafortunadamente, Natalia Escalera no pudo participar en algunas rotaciones debido a una lesión en el ligamento.

Escalera, quien anunció su lesión en la cuenta de Instagram, fue en contra de la recomendación de los doctores y al borde de las lagrimas por el dolor, participó en las barras asimétricas. Una rutina limpia, con una caída llena de dolor y lágrimas.

Me duele mucho no poder hacer all around como me hubiera gustado, tristemente me dijeron para no competir los doctores. Pero, con todo y eso ME VOY A PRESENTAR EN BARRAS. No he llegado hasta aquí para no estar en el escenario más grande del mundo. Solo dios sabe porque hace las cosas pero estoy yo aquí y ahora guerreando hasta el final.

Señaló en redes.

'Y para rematar' la Caída de Alexa Moreno

La gimnasta de Mexicali, Baja California, Alexa Moreno sufrió una aparatosa caída durante su participación en la barra de equilibrio. Aunque logró retomar su rutina y concluir su presentación, la caída afectó su puntaje final.

Durante su participación, obtuvo varias infracciones que repercutieron en sus puntajes finales. Pese a que esta no fue su mejor participación en los Juegos Olímpicos, Moreno quien ha participado 3 veces en los olímpicos, sonrió pese a las adversidades.

La atleta no tuvo un buen desempeño en la mayoría de las pruebas en esta que pudo ser su última participación en los Juegos Olímpicos por su edad de 29 años.

A pesar de las grandes expectativas, las gimnastas mexicanas no lograron una gran participación en estos Juegos Olímpicos. Alexa Moreno, una pieza fundamental en el equipo de gimnasia artística de México, demostró su determinación y capacidad para sobreponerse a las adversidades, aunque esta vez no fue suficiente para avanzar a las próximas rondas.

Próximas finales de gimnasia artística en París 2024

- 30 de julio: Gimnasia artística/ equipos/ 10:15 am

- 1 de agosto: Gimnasia artística/ Concurso completo/10:15 am

- 3 de agosto: Gimnasia artística/ Salto de potro/ 8:20 am

- 4 de agosto: Gimnasia artística/ Barras asimétricas/ 7:40 am

- 5 de agosto: Gimnasia artística/ Barra de equilibrio/ 4:38 am

- 5 de agosto: Gimnasia artística/ Ejercicio de suelo/ 6:23 am

