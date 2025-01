Messi: ¿Qué causó que el argentino explotara ante la afición americanista?

El pasado fin de semana se disputó en los Estados Unidos un partido amistoso entre los clubes América e Inter de Miami, equipo donde milita el legendario jugador del FC Barcelona y de la Selección Argentina, Lionel Messi.

Sin embargo, el tema en boca de todos pospartido fue un altercado que tuvo Messi con la afición azulcrema antes del descanso, generando el descontento de muchos y encendiendo las redes sociales.

Tras su anotación que significó el 1-1, el astro argentino realizó un gesto a la afición americanista, que muchos enseguida captaron como si Messi les recordara los tres campeonatos del mundo que tiene Argentina, contra cero de México.

El gesto no tardó en viralizarse, y las redes sociales se llenaron de comentarios negativos contra Messi. Incluso, una figura del balompié mexicano, como lo es Adolfo ´Bofo´ Bautista, le respondió al argentino diciendo que "meterte con mi país habla de tu poco profesionalismo y educación".

Sin embargo, otros aficionados, incluyendo mexicanos, defendieron a ´La Pulga´, diciendo que su gesto fue una respuesta a las provocaciones iniciadas desde la grada por la afición americanista.

En redes sociales se difundieron videos tomados en el Allegiant Stadium, donde se disputó el partido, y se puede oír que los aficionados azulcremas entonaban abucheos y cánticos como "P*to Messi", motivo por el cual el argentino devolvió las provocaciones.

Club America fans were singing this chant to Messi which includes the word "p*to," same match where Messi seemed to gesture "Argentina 3 world cups, Mexico 0"



Same slur that FIFA has said is offensive & punished Mexican fans for using in the pastpic.twitter.com/kNrsa4j7w7