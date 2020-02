Messi admite que al Barcelona "no nos alcanza para pelear la Champions"

Lionel Messi ha pasado en apenas un año y medio de proclamar ante la afición del Camp Nou su ambición por "volver a ganar esa copa tan linda", en referencia a la Champions League, a mostrar sus dudas respecto al papel del Barcelona en la competición.

"Hoy no nos alcanza para pelear por la Champions", avisó el crack argentino en una entrevista concedida a Mundo Deportivo, a seis días de visitar Nápoles, un lugar en el que "hace mucho tiempo tenía ganas de ir", y dando a entender que el equipo azulgrana está por debajo de los favoritos al título.

"Si queremos optar a la Champions tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que hoy por hoy no nos alcanza como estamos para poder pelear por el título", reconoció Leo, quien aseveró que para ser candidatos "tenemos que ser más fiables, no cometer errores tontos que cometemos y venimos cometiendo durante todo el año, no caer en los que nos pasó en Roma o Liverpool, donde nos vamos del partido y parece que nos desconectemos y entonces nos pasa lo que nos pasa. Hay que manejar todos los detalles porque en la Champions cualquier mínimo detalle te condena y nosotros tenemos que tratar de llegar al cien por cien en todo para intentar ganar".

"Hay que ser más regular en el juego y agarrar todas estas cosas nuevas que estamos llevando en práctica lo antes posible", destacó el astro argentino, quien reconoció que todavía no se explica qué le pasó al Barça en Roma y Liverpool. "No encuentro explicación, la verdad, sobre todo a lo de Liverpool... Roma puede pasar una vez y te agarra por sorpresa, pero que nos vuelva a pasar el año siguiente con el resultado que llevábamos y que sea más o menos parecido a lo que había pasado es difícil de explicar", sostuvo.

"Sabíamos que el Liverpool en su campo te podía hacer un gol y la idea era que no volviera a pasar lo que nos había pasado, el bajón de irnos del partido y que nos pasen por arriba, pero no competimos y fueron superiores en todo. Pero aun así tuvimos ocasiones de marcar un gol y terminar la eliminatoria y no lo hicimos. Éramos conscientes, íbamos preparados y nos volvió a pasar", lamentó Messi, reconociendo que la Champions se ha convertido en su gran espina clavada.

Por ello, y aún admitiendo los déficits que entiende tiene el Barcelona, el capitán sueña con alcanzar el título en Estambul porque "es algo que deseo ya desde hace muchos años, desde que ganamos la última en 2015 y tengo muchas ganas de volver a disfrutarla". Para lograrlo hay no pocos contratiempos por el camino, especificando Leo que "Liverpool, Juventus, PSG y Real Madrid son hoy por hoy los rivales más fuertes".

NÁPOLES

El Barça, de entrada, se la jugará ante el Napoli, un rival y un estadio que, descubrió Messi, "hace mucho tiempo que tenía ganas de ir a y nunca nos tocaba. Al final llegó y tengo mucha ilusión por ver cómo es, si bien es otro estadio porque está remodelado y la gente está de otro modo. La experiencia de jugar ahí será muy bonita".

"Conozco a los napolitanos y la locura que tienen por el fútbol. He tenido compañeros que han jugado ahí como Lavezzi y me contó muchas cosas de las que vio y me hace mucha ilusión ir allí", relató el ´10´ azulgrana, conocedor de lo que representa Maradona en la ciudad italiana y que se alejó absolutamente de un papel favorito en la eliminatoria.

LA LIGA

Respecto a la pelea que mantiene el Barcelona con el Real Madrid por el título de Liga, Messi dio por hecho que tras el Clásico "aún quedarán partidos importantes", dando por hecho que la igualdad "se mantendrá".

"Es un año que en la Liga tanto Madrid como nosotros estamos siendo muy irregulares, donde perdimos muchos puntos y en ese sentido creo que vamos a estar peleando hasta el final los dos y que no se terminará la Liga después del Clásico, pase lo que pase. Aún quedarán partidos importantes", reveló el argentino.

"Nosotros tenemos salidas duras y ellos también. Después, de local puedes perder, como perdió puntos el otro día contra el Celta el Madrid. A nosotros también puede pasarnos. Creo que esta Liga es muy irregular y vamos a estar ahí", sentenció.