Más de 200 adultos mayores participan en la carrera Abuelito soy tu nieto en Río Blanco

Con esta carrera buscan integrar a los adultos mayores en las actividades deportivas del municipio





Con el propósito de promover la unión familiar y lograr integrar a los adultos mayores en las actividades deportivas, éste domingo se desarrolló la carrera-caminata "Abuelito soy tu nieto", en el municipio de Río Blanco, en donde participaron más de 200 abuelitos y abuelitas rioblanquenses.

Previo al inicio de la carrera, se llevó a cabo un pequeño calentamiento con el apoyo de un instructor, con el fin de que estuvieran la preparación previa para el desarrollo de la actividad; pasadas las 8:00 horas se dio el banderazo de inicio.

A sus 91 años de edad, José Muñoz Sandoval hizo un llamado a las nuevas generaciones a practicar un deporte ya que él es un ejemplo de que una sana alimentación y evitar los vicios permite tener una buena salud, "apenas tuve un accidente me caí a pesar de todo esto me estoy recuperando y no quise perderme del evento me encanta el deporte".

Otro abuelito que se dijo comprometido con el deporte es Gabriel González Castañón quien tiene 86 años, también participó y estuvo acompañado con sus nietos., "el deporte es tan importante como comer sanamente por lo que invito a los jóvenes a que eviten consumir alimentos chatarra"

Por su parte el tesorero municipal de Río Blanco, José Gómez Deyta dio a conocer que en esta ocasión hubo una mayor participación de los abuelitos y abuelitas de este municipio.

"Este año se anotaron más de 200 abuelitos hace un año fue mucho menos y cada año se está haciendo un ambiente familiar para que puedan convivir con sus nietos", destacó.

Expresó que uno de los participantes cuenta con 91 años de edad y desde que iniciaron con esta carrera de nominada abuelito soy tu nieto ha formado parte del contingente dando un ejemplo de que la edad no es ningún impedimento lo mismo que otro abuelito con 86 años de edad que también participó activamente.

Admitió que es triste ver como en algunas familias se están enfrentando a la desintegración y peor aún al abandono de los abuelitos razón por la cual el ayuntamiento de Río Blanco en conjunto con el DIF municipal han estado realizando acciones en beneficio de este sector vulnerable.

Gómez Deyta agregó que en los próximos días se estará llevando a cabo la inauguración de la casa del abuelo, "esta próxima semana se va a inaugurar la casa del abuelo de esparcimiento van a tener su sala de cine su salita para platicar para tomar el café van a estar ellos en un lugar apartado en la entrada de Río Blanco y ellos pueden entrar y es totalmente gratuito".

Afirmó que los abuelos cuentan con una gran sabiduría y muy pocas veces son tomados en cuenta, sin embargo la administración municipal que encabeza Ricardo Pérez García además de la presidenta del DIF municipal Fabio latino con fuentes seguirán teniendo en cuenta a los abuelitos para la realización de diversas actividades

Por último dijo que, actualmente se cuenta con talleres en la biblioteca para mantenerlos ocupados y que ellos puedan aprender nuevas técnicas y esto se habrá de replicar en la casa del abuelo para que se sientan activos y puedan pasar el tiempo que ellos así lo deseen.