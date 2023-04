De ser un niño ´Kreylboyne´ a un piloto de la NASCAR, "Malcom" lidera competencia de NASCAR

Quien no recuerda a Frankie Muniz en la exitosa serie de "Malcolm in the Middle", que durante 7 temporadas fue la favorita de toda un generación.

Ahora el actor muestra otra faceta, donde lo ha llevado a poder liderar el ARCA Menard Series, una categoría por debajo de la Nascar.

Por medio de las redes sociales, Muniz compartió que estaría participando en la NASCAR, enfatizando que era una de sus mayores pasiones.

Frankie, de 37 años de edad y su auto con el número 30, representa al equipo Rette Jones Rancing, donde ha tenido un arranque de temporada sobresaliente, obteniendo puntos importantes en las primeras carreras.

La semana 1 de competencia se llevó a cabo en Daytona, donde "Malcolm" logró obtener 33 puntos, quedando en el onceavo lugar, posteriormente, en la segunda carrera, se colgó la sexta posición, sumando 38 puntos, y en la tercera fecha, se quedó en la novena posición, donde obtuvo 35 puntos.

Aunque por el momento no ha ganado ninguna carrera, por temas de puntuación lidera la competencia con 106 unidades, tomando una ventaja de 11 al segundo lugar, Jesse Love, con 95 puntos.

Mexicano en la NASCAR

Aunque muchos no lo saben, el mexicano Andrés Pérez, ha obtenido 84 puntos, ubicándolo en la sexta posición de la tabla.