¡Fin de una era! ¿Cuándo fue la última vez que Messi y Cristiano quedaron fuera del Balón de Oro?

El día de hoy se dieron a conocer los 30 nominados al Balón de Oro, galardón que otorga la revista France Football al mejor futbolista del año, o mejor dicho, de la temporada desde su modificación en 2022.

Por muchos años, este premio fue disputado únicamente por dos futbolistas, que lo ganaban uno después del otro; desgraciadamente, el tiempo no perdona, y este 2024 aquellos dos futbolistas son los grandes ausentes entre los nominados: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Esto convierte a la edición 68 del Balón de Oro en una edición histórica, pues es la primera vez desde el año 2003 en que ni el argentino ni el portugués se encuentran entre los nominados.

Los cracks ya se habían ausentado antes de la pelea por el galardón: Messi quedó fuera en 2022, y antes de eso su primera nominación no llegaría sino hasta el 2006; mientras que para ´CR7´ sería su segundo año consecutivo quedando fuera de los 30 mejores. Pero este 2024 se vive por primera vez en once años la ausencia de ambos nombres que marcaron una época.

Aunque sea duro de admitir, esta ausencia tiene su lógica. La ´Pulga´, aunque logró ser campeón con su selección en la Copa América, tuvo una temporada discreta y mermada por las lesiones en su club, además de ya no competir en el fútbol de primer nivel para instalarse en la MLS.

Mismo caso ocurre con Ronaldo, quien tuvo una gran temporada en cuanto a goles, pero el jugar en una liga de menor nivel como lo es la de Arabia Saudita, sumado a su discreta participación en la Eurocopa, lo deja sin opciones.

Podría ser un día triste para los amantes del fútbol, pues este hecho podría marcar el fin de la era que alguna vez dominaron los que son considerados los mejores futbolistas de la historia. Entre 2008 y 2017, Messi y Cristiano fueron los únicos ganadores del galardón, y el argentino es el máximo ganador del mismo, con 8; el portugués, por su parte, se hizo con 5.

