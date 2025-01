¡Puro talento local! La alineación probable para el México vs Inter de Porto Alegre

Todo listo para que la Selección Mexicana, bajo el mando de Javier ´Vasco´ Aguirre, afronte su primer encuentro internacional del año este jueves 16 de enero, ante el club brasileño Inter de Porto Alegre.

El Tri inicia su año de preparación para la Copa del Mundo del 2026, donde México será anfitrión, junto a Estados Unidos y Canadá, y lo hace con una interesante gira por Sudamérica; pocos días después, enfrentará al club argentino River Plate.

Lo interesante aquí serán los nombres que saltarán a la cancha para afrontar estos encuentros. De entrada, habrá varias ausencias, pues al no tratarse como tal de una Fecha FIFA, los clubes europeos no están forzados a ceder a sus jugadores (y no lo harán), por lo que Aguirre ha decidido apostar por jóvenes talentos de la Liga BBVA MX.

Esto, más que un revés, puede significar una importante oportunidad, tanto para el DT como para los jóvenes convocados, para demostrar su potencial dentro del campo en un escenario internacional, y sentar un futuro prometedor para la selección azteca.

Lista de convocados del Tri

Estos son los jugadores convocados para los encuentros frente a Inter de Porto Alegre y River Plate:

Porteros: Tala Rangel , Andrés Sánchez, Fernando Tapia

, Andrés Sánchez, Fernando Tapia Defensas: Ramón Juárez , Víctor Guzmán, José Castillo, Eduardo Águila, Jesús Gallardo , Gustavo Sánchez

, Víctor Guzmán, José Castillo, Eduardo Águila, , Gustavo Sánchez Mediocampistas: José Ramírez, Elías Montiel , Roberto Meraz, Erik Lira , Pedro Pedraza, Gilberto Mora, Rivaldo Lozano, Jorge Ruvalcaba, Jeremy Márquez

, Roberto Meraz, , Pedro Pedraza, Gilberto Mora, Rivaldo Lozano, Jorge Ruvalcaba, Jeremy Márquez Delanteros: Efraín Álvarez, Santiago Muñoz, Guillermo Martínez, Raymundo Muñoz

Alineación probable para enfrentar al Inter de Porto Alegre

El técnico Aguirre apostaría por un esquema equilibrado, con una mezcla de experiencia y juventud:

Portero: Raúl "Tala" Rangel

Defensas: José Castillo, Ramón Juárez , Víctor Guzmán, Jesús Gallardo

, Víctor Guzmán, Mediocampistas: Elías Montiel , Pedro Pedraza, Erik Lira , Gilberto Mora

, Pedro Pedraza, , Gilberto Mora Delanteros: Guillermo Martínez, Efraín Álvarez

Nombres como Ramón Juárez (América), Elías Montiel, Pedro Pedraza (Pachuca ambos), Erik Lira (Cruz Azul) y Efraín Álvarez (Xolos) han obtenido su puesto gracias al talento demostrado en el Apertura 2024, mientras que Víctor Guzmán y Jesús Gallardo (con 101 partidos) saben de sobra lo que es defender la camiseta del Tri.

El equipo brasileño, conocido por su historia como bicampeón de la Copa Libertadores, representará un duro reto para la Selección Mexicana. Sin embargo, este partido será una prueba clave para medir el potencial de los jóvenes talentos que buscan consolidarse de cara al Mundial 2026.