Karla Souza formó parte de la rutina del equipo mexicano de natación ¿Qué fue lo que hizo?

La actriz mexicana Karla Souza, conocida por su trabajo en películas como Nosotros los Nobles y series como How to Get Away with Murder, sorprende al unirse al equipo mexicano de natación artística en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pero, ¿cómo es que una actriz se convierte en parte de un equipo olímpico? Te contamos los detalles.

Souza, quien se adentró en el mundo del deporte tras protagonizar la película La Caída, donde interpretó a una clavadista olímpica, decidió llevar su apoyo a los atletas mexicanos más allá de la pantalla.

Karla Souza formó parte de la rutina del equipo mexicano de natación

Durante la prueba acrobática de natación artística en París, Karla formó parte de la misma rutina, narrando la historia de Matlacuéyetl, una diosa prehispánica de aguas terrestres y lluvia.

Equipo de natación mexicano

Con su voz, Souza contó la historia de México a través de cada movimiento del equipo, añadiendo una capa emotiva y cultural a la presentación.

"Estoy muy emocionada de poder sumarme a este esfuerzo, ya que es una manera de dar visibilidad y celebrar a todos los atletas nacionales que van a los Juegos Olímpicos, el máximo reto para un atleta"

compartió Souza.

La actriz busca inspirar tanto a las atletas como a todas las mujeres que sueñan con alcanzar la élite, sin importar si se dedican al deporte o no.

Desde su participación en La Caída, Karla ha encontrado una nueva pasión en el deporte, usando su plataforma para empoderar a las mujeres mexicanas a través de la campaña "Callando Bocas" junto a una marca de cerveza.

Equipo de natación mexicano París 024

"Dile a un mexicano que no puede, y siempre tendrás la misma respuesta: ¡shhh! Porque México manda", declaró Souza.

Con su participación, Karla Souza no solo apoya al equipo mexicano de natación artística en París 2024, sino que también amplifica el mensaje de unidad, fuerza y orgullo que representa a México en estos Juegos Olímpicos. ¡Ya denles la de oro!