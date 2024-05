Jimmy Lozano revela lista para Copa América 2024 sin Ochoa ni Raúl Jiménez; ¿por qué quedaron fuera?

Parece ser que el recambio generacional por fin llegó a la Selección Mexicana, al menos eso refleja la prelista de convocados a la Copa América 2024 que este 10 de mayo presentó Jaime Lozano.

¿Por qué lo decimos? Porque finalmente nombres como Guillermo Ochoa, Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Jesús Gallardo no aparecen en un llamado a la selección mayor.

Lo que sorprendió a muchos fue que tampoco aparece el nombre de Henry Martín, quien es uno de los delanteros mexicanos con un mejor momento en la liga local.

Fue el mismo Jimmy quien adelantó que, pese a no aparecer en la lista, nadie tiene las puertas cerradas ni para este torneo ni para el Mundial 2026; sin embargo, dejó claro que, al igual que con sus clubes, cada jugador tiene que mostrarse y estar en su mejor nivel.

"No es que los que ya no están no sirvan, pero necesitamos más gente que esté en mejor nivel", declaró el estratega nacional en conferencia de prensa.

¿Borrados de la Selección Mexicana?

Según medios deportivos, fue el delantero del América quien más resintió la no convocatoria con el Tri; se dice que la charla con Lozano fue poco menos que cordial y que, en algún momento, fue bastante subida de tono.

En el caso de Memo Ochoa, todo indicaría que la plática fue un poco más cordial y que no se le aseguró al guardameta la titularidad por la cual debería competir. Ochoa habría optado mejor por tomar un descanso mientras definía su futuro profesional tras el descenso en Italia con la Salernitana.

En el caso del Chucky, Gallardo y Jiménez todo apuntaría más a una decisión técnica que por falta de nivel; de estos tres, Lozano acaba de coronarse campeón en Holanda, aunque aún no está jugando de la mejor manera.

Sobre Jiménez no hay mucho qué decir pues no fue su mejor año con el Fulham, mientras que Gallardo no aparecería por abrir un espacio a algún jugador más joven y con proyección de cara al Mundial 2026.

Dicho lo anterior, la lista de 31 jugadores que presentó Jaime Lozano rumbo a la Copa América 2024 es la siguiente:

En tu opinión, ¿quién falta y quién sobra en esta lista previa de la Selección Mexicana?