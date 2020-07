´Jiménez debería cenar con CR7 para jugar en Juventus´: Hugo Sánchez

Raúl Jiménez, atacante mexicano que milita con el Wolverhampton, sería la opción para varios equipos de élite en el mercado de verano, por lo que Hugo Sánchez le sugirió al mexicano invitar a cenar a Cristiano Ronaldo para que lo invite a jugar a la Juventus.





´Tendría que llamarle por teléfono o invitarle una cenita para convencerlo y pedirle que le dé la bendición y decirle que fuera su ´cuate´ y si me aceptas voy, si no me evito el viaje y quedarme en Inglaterra´, mencionó Hugo Sánchez para ESPN.





Jiménez se convirtió en el mejor delantero de los Wolves durante las últimas dos temporadas, por lo que varios equipos importantes de la Premier League y Europa podrían considerarlo como opción.





Los equipos que destacan son Manchester United y Juventus y, en caso de abandonar al Wolverhampton, Raúl se convertirá en la transferencia más cara de la historia de un mexicano, pues su transferencia está valorada en 70 millones de dólares.