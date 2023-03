¡Feliz aniversario! Raúl Jiménez cumple un año sin anotar con México

Raúl Jiménez, cumple ahora un año sin anotar con la Selección Mexicana y si debe de ser frustrante para el nacido en Tepeji el Río, ya que hace un par de semanas también cumplió un año sin anotar con los Wolves, en la Premier League.

Este 30 de marzo cumplió un año sin anotar con México, aunque ha sido convocado en los últimos partidos y fue integrante del equipo representativo nacional que disputó la Copa del Mundo de Qatar 2022 hace un poco más de tres meses, no pudo anotar gol.

El último grito de gol del ex Benfica fue contra el Salvador en el estadio Azteca, cobrando un tiro penal al minuto 43

Después de marcar vía pena máxima, el delantero de los Wolves, nunca estuvo óptimo para seguir con la selección mexicana, ni en partidos amistosos, ni en partidos importantes para México.

Se llegó a manejar en redes sociales que Raúl vive del gol de chilena contra Panamá, llevándolo a su primera copa del mundo en Brasil 2014, aunque con ese gol, México accedió al repechaje contra Australia.

Jiménez no solo no anota desde hace un año, si no, en las tres ediciones de Copa del Mundo en donde ha estado con México no ha anotado ningún gol, ni con la Selección mexicana que ganó el oro olímpico en Londres 2012 pudo meterla bajo los tres palos.

Premier League

Todo esto ha mermado su instinto goleador, ya que en su actual equipo sigue con la pólvora mojada, ya que hace unas semanas el lobo mexicano también cumplió un año sin anotar en la Premier League.

Su último gol fue el pasado 10 de marzo del 2022 cuando en la goleada del Wolves, consagro un gol de los cuatro que anotaron aquella tarde contra el Watford.

De ser un refuerzo estrella del equipo, goleador, referente y un jugador emblemático del club, los Wolves, ya considera vender al mexicano en este verano por lo que ahora se encuentra en las "banca" por su poca cuota goleadora.

El flamante canterano de las Águilas del América, después de su lesión que sufrió el pasado noviembre del año pasado, no ha retomado el nivel que alguna vez sonó para pertenecer a un club grande de Europa.

Recordemos que el delantero mexicano sufrió una aparatosa fractura de cráneo cuando jugando contra el Arsenal, en un tiro de esquina a favor, Jiménez disputó el esférico y en el choque con David Luis, defensor de "los cañoneros", impacto su cabeza contra la de Raúl, dejándolo inconsciente en el terreno de juego.