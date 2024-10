Mejor ya denle el trofeo; Inteligencia Artificial nos dice quién ganará el Gran Premio de México 2024

Este 26 de octubre se llevó a cabo la clasificación para el Gran Premio de México, donde por desgracia Checo Pérez volvió a ser víctima de las inconsistencias del RB20, por lo que tendrá que largar casi desde la última posición.

Quien saldrá desde la pole este 27 de octubre será Carlos Sainz de Ferrari, quien ha tenido un gran fin de semana en el autódromo Hermanos Rodríguez; en la primera línea también estará Max Verstappen, quien ha logrado buenos resultados a pesar del auto.

Del tercer puesto saldrá Lando Norris de McLaren, quien sigue siendo el rival de Verstappen en esta temporada.

Tomando esto en cuenta, le preguntamos a una inteligencia artificial quién será el ganador del Gran Premio de México 2025, además de cómo le irá a Checo en esta difícil carrera. Esto fue lo que nos contestó.

Le preguntamos a la popular inteligencia artificial ChatGPT quién ganará el Gran Premio de México, el cual se corre este 27 de octubre y donde el español Carlos Sainz saldrá desde el primer puesto teniendo muy cerca a Max Verstappen y a Lando Norris, que lo pondrán en aprietos desde el primer minuto.

"Con Carlos Sainz en la pole, Max Verstappen en segundo y Lando Norris en tercero, la carrera del Gran Premio de México promete estar muy disputada"; sin embargo, según ChatGPT el español no es el favorito para llevarse el trofeo en México.

"La ventaja inicial de Sainz le da una buena oportunidad, pero Verstappen, conocido por su consistencia y capacidad de atacar en los primeros momentos de la carrera, sigue siendo un favorito fuerte para llevarse la victoria, especialmente con el rendimiento de Red Bull en este tipo de trazados".

Aún así, aclara que si Sainz logra mantener a raya al neerlandés es muy probable que tenga oportunidad de llevarse este Gran Premio, escalando de manera importante en la lucha por el campeonato.

"Lando Norris también será un competidor a seguir, ya que McLaren ha tenido un rendimiento sólido esta temporada, aunque la mayor presión estará probablemente entre Sainz y Verstappen".

Sobre cómo le irá a Checo Pérez al salir desde la posición 18, ChatGPT destaca la capacidad del piloto mexicano para reponerse en momentos difíciles.

Not the qualifying result Checo was hoping for in front of his home crowd #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/BD6H7J9ER6