Hugo Sánchez reveló cómo convenció a Nery Castillo para jugar en el Tri

Nery Castillo anunció en 2006 que estaba listo para jugar con la Selección Mexicana luego de estar en las juveniles de Uruguay, una labor que hizo Hugo Sánchez, entonces entrenador del Tri, quien recién reveló cómo lo convenció, ya que el exjugador también podía representar a Grecia.

"Tuve que hacer la gestión como directivo, no como director técnico que era el puesto que tenía, sino que esa gestión la hice con mucho cariño sobre todo porque no quería que se escapara un jugador de tanto talento como Nery Castillo.

"Le pedí a Sergio Egea que me hiciera favor de apoyarme visitandolo en Grecia para que hablara con sus padres, para que viera su casa, que fuera una visita directa y personal y buscar convencerlo para que jugara con la Selección Mexicana. Yo telefónicamente hablé con él muchas veces y también tuve la oportunidad de hablar con su padre y su madre", dijo en ESPN.

También convenció a los Dos Santos

El Pentapichichi también fue clave para que Giovani y Jonathan dos Santos se decidieran por jugar con México, quienes jugaron en el Barcelona en 2006, pero tuvo que ir con Zizinho, su padre.

"Giovani dos Santos fue otro de los jugadores que tuve la oportunidad de hacer la gestión para convencerlo a él y también a su padre. Fue una gestión que recuerdo con mucho cariño porque esa labor, que no me correspondía, la hice por cariño a mi país y porque me interesaba como técnico de la selección nacional que jugaran estos dos grandes jugadores mexicanos y también Jonathan dos Santos, que estaba pequeño, y considerarlos para que en un futuro pudieran jugar y defender la camiseta de la Selección Mexicana, cosas que les agradezco a sus padres y a ellos", añadió.

