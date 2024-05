Gran Premio de Miami: ¿Cómo le fue a Checo en la clasificación de la carrera sprint?

Se realizó la única práctica libre y la clasificación de la carrea sprint del Gran Premio de Miami. Quien sigue dominando es el actual campeón del mundo, Max Verstappen, aunque hay que decir que Miami no ha sido el trazado más sencillo para el neerlandés.

La práctica libre terminó con Mad Max a la cabeza, seguido de Oscar Piastri de McLaren y Carlos Sainz de Ferrari, así como George Russell de Mercedes y Lance Stroll de Aston Martin.

Sergio Pérez terminó en el sexto sitio, a pesar de haber marcado en varios momentos los mejores tiempos en el Autódromo Internacional de Miami.

El trazado fue bastante complicado para todos los pilotos, incluido el campeón, al estar los autos muy cerca entre ellos; además las altas temperaturas también fueron determinantes ya que en el asfalto superaron los 50 grados.

