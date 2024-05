Gran Premio de Emilia-Romagna: dónde y cuándo ver en vivo la próxima carrera de Checo Pérez

Luego de un descanso tras la sorpresiva victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Miami, vuelve toda la emoción del automovilismo a las pistas de Europa.

Esta vez la cita es en el circuito Enzo y Dino Ferrari, como parte del Gran Premio de Emilia-Romagna el cual vuelve al calendario, luego de que en 2023 tuvo que cancelarse tras el desastre causado por el ciclón Minerva en Italia.

En la edición del 2022 los Red Bull dominaron la competición; Max Verstappen terminó en el primer puesto, seguido de Checo Pérez y con Lando Norris de McLaren acompañándolos en el podio.

En esta ocasión, Norris viene bastante motivado tras demostrar que los Red Bull no son invencibles y que hasta Verstappen puede tener un mal día, lo que se debe aprovechar para seguir sumando puntos en la competición.

A diferencia de las últimas carreras, en el Gran Premio de Emilia-Romagna no habrá sprint, por lo que se tendrán las respectivas tres rondas de práctica previas a la clasificación, aunque hay pilotos preocupados por el pronóstico de lluvias durante la competición.

Michael's first pole for Ferrari... and of course he did it on Italian soil ??



He went on to start 58 races from pole for the Scuderia.#F1 #ImolaGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/UYNA67facE