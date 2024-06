Gran Premio de Canadá: Horarios, fecha y dónde ver en vivo

La Formula Uno se alista para una nueva batalla; ahora, las escuderías se verán las caras en el nuevo continente en uno de los circuitos favoritos de los pilotos.

El Gran Premio de Canadá recibirá a Checo Pérez que recién renovó por dos temporadas más con Red Bull, lo que seguramente traerá motivado al mexicano para hacer un gran papel en territorio norteamericano.

Tras un terrible fin de semana en Mónaco, tanto Max Verstappen como el tapatío quieren revertir la mala racha y poner un ´estate quieto´ a Charles Leclerc y Carlos Sainz, pilotos de Ferrari que empiezan a acercarse peligrosamente en el campeonato.

Nuevamente, en el circuito Gilles Villenueve no tendremos carrera sprint, por lo que los pilotos tendrán la oportunidad de ajustar detalles a lo largo de tres rondas de práctica antes de iniciar con la clasificación.

Luego de varias carreras que han hecho a las y los aficionados desvelarse, nuevamente tendemos un gran premio en un horario más cómodo para nuestro país:

La carrera principal del Gran Premio de Canadá se realizará el domingo 9 de junio a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, un horario más que perfecto para disfrutar de la Formula Uno a través de la señal de Fox Sports y del canal oficial de la F1.

