Gran Premio de Austria: Verstappen largará primero; Checo en octavo

Se llevó a cabo la clasificación del Gran Premio de Austria; el campeón del mundo, Max Verstappen, impuso el tiempo más rápido y se quedó con la pole position en el Red Bull ring; Lando Norris de McLaren saldrá en el segundo sitio.

George Russell de Mercedes tuvo una buena tarde y se colocó en el tercer puesto de la parrilla; por su parte, Checo Pérez parece ir mejorando y saldrá desde el octavo sitio en la carrera del domingo.

QUALIFYING CLASSIFICATION



Confirmation of Verstappen's dominance



Piastri was initially third fastest but had his final lap time deleted for track limits and drops to P7#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/NvKNhttN3H