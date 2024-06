Gran Premio de Austria: Cuándo y dónde ver en vivo; ¿habrá carrera sprint?

Este fin de semana continúan las acciones en la Formula Uno; en esta ocasión los pilotos correrán en el Red Bull Ring, casa de la escudería campeona y donde se espera que Checo Pérez siga recuperando puntos en el campeonato.

El año pasado, tanto Checo como Max Verstappen lograron subir al podio en una nueva edición del Gran Premio de Austria; en esta ocasión la casa de Red Bull será sede de la tercer carrera sprint de la temporada, por lo que hay un buen número de puntos en juego.

Al momento, el campeonato sigue siendo liderado por el neerlandés de Red Bull, seguido por Lando Norris de McLaren, Charles Leclerc y Carlos Sainz de Ferrari y Checo en la quinta posición.

It's getting closer and closer at the front



Look out for another tight battle at the Red Bull Ring #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/1jjs4nxs2v