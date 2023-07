GP de Austria: Checo sigue sufriendo; Verstappen obtiene pole

No cabe duda que Sergio ´Checo´ Pérez, piloto mexicano de la escudería Red Bull, está viviendo un momento complicado en la máxima categoría del automovilismo.

Y es que este 30 de junio nuevamente quedó fuera del top 10 en la clasificación del Gran Premio de Austria, con lo que ya son cuatro carreras al hilo en las que el tapatío tendrá que ´picar piedra´ para colarse a los primeros lugares.

Aunque esta vez no fue por algún error que pueda achacarse totalmente al mexicano, sino que tres penalizaciones por límites de pista fueron las que lo marginaron de alcanzar una mejor posición en la parrilla.

Todo se redujo, no solo para ´Checo´, sino para Max Verstappen y para otros pilotos más, al trazado en la curva 9 y sus "ridículas reglamentaciones", en palabras del mexicano.

"Es un sistema que hay una persona en la computadora viendo, es puro tacto visual y no consideran nada, absolutamente; perdí tiempo, me fui derecho, me bloquearon en mi vuelta, y al final me sacan de la Q3″, despotricó Pérez.

No ha sido el mejor fin de semana para Sergio, aunque no todo fue malo para Red Bull, ya que Verstappen, como se está haciendo costumbre, sacó la pole position a pesar de sufrir los mismos problemas que su coequipero.

Y es que compitiendo en el Red Bull Ring de Austria, no se le exige menos al campeón del mundo.

Control-Alt-Delete



Checo found his lap time deleted three times during Q2 #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/UPSXZbhzaf — Formula 1 (@F1) June 30, 2023

Parrilla de salida

Después de las rondas de clasificación, la parrilla de salida del Gran Premio de Austria quedará de la siguiente manera:

Max Verstappen Charles Leclerc Carlos Sainz Lando Norris Lewis Hamilton Lance Stroll Fernando Alonso Nico Hulkenberg Pierre Gasly Alex Albon

El mexicano Sergio Pérez tendrá que partir desde el sitio 15; adelante, tendrá a corredores como George Russell, Esteban Ocon y Valtteri Bottas, por lo que la remontada no será fácil.

¿A qué hora será el GP de Austria?

En esta ocasión, se correrá una carrera sprint shoot out; lo que quiere decir que el sábado habrá una clasificación adicional para esta mini competencia, que entregará puntos a los primeros ocho competidores.

La carrera sprint será a las 08:30 horas del sábado 01 de julio, tiempo de México; serán 24 vueltas que no definirán la parrilla de salida del domingo. Y si eres de los que no se duermen temprano, la clasificación para esta competencia será a las 04:00 horas.

El domingo 2 de julio se realizará la carrera normal; esta podrá ser vista a través de Fox Sports y Fox Sports Premium a partir de las 07:00 horas tiempo de México.