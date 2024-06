Giovani Dos Santos visita sur de Veracruz y recibe muestras de cariño de aficionados

El reconocido ex seleccionado mexicano y medallista olímpico en Londres 2012, Giovani Dos Santos, sorprendió a todos con su visita al municipio de Agua Dulce, donde fue recibido con emoción por los aficionados.

"Es importante ser coherentes con sus pensamientos y sueños, pero sobre todo, ser buenos con sus familias y buenos seres humanos", enfatizó.

Invitado por amigos cercanos, Dos Santos, quien ha sido una figura destacada en el Club América y la Selección Mexicana, se mostró agradecido por el cariño y apoyo que recibe de los 'hinchas'.

GRATITUD HACIA LA AFICIÓN

En una entrevista para el corporativo Imagen del Golfo, el futbolista expresó su gratitud por las muestras de afecto que recibe: "Es muy bonito que la afición me recuerde con tanto cariño; siempre que me ven, me lo demuestran y estoy muy agradecido con las personas", declaró el jugador número 17 de la selección mexicana.

NUEVOS PROYECTOS Y CONSEJOS A JÓVENES DEPORTISTAS

Aunque actualmente está alejado de las canchas, Giovani Dos Santos continúa vinculado al 'mundo' del fútbol, revelando que está apoyando "desde afuera" al equipo de streamers que manejan sus hermanos.

Formado en el prestigioso Barcelona, donde su estilo de juego fue comparado con el del legendario Ronaldinho, aconsejó a los jóvenes deportistas a ser disciplinados y luchar por sus sueños.

LA CLAVE DEL ÉXITO: LA FE EN DIOS

El tres veces campeón del de la Copa Oro, Campeón del Mundo Sub-17 y Campeón Olímpico, además considerado mejor futbolista de la temporada, enfatizó que la clave del éxito radica en la fe.