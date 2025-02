Exatlón México 2025: revelan por qué salió Pato Araujo del reality

La salida del excampeón de Exatlón México Pato Araujo, hace unos días sorprendió a más de un seguidor del reality, ya que el atleta del equipo rojo era uno de los más queridos de la competencia. Además, su eliminación fue bastante emotiva y llena de controversia.

El adiós de Araujo al reality ha despertado diversas teorías y especulaciones de los seguidores del programa, desde su rendimiento hasta por motivos personales, sin embargo esto ha salido recientemente a la luz.

Esta es la razón por la que Araujo salió de Exatlón México

Pato Araujo fue eliminado de Exatlón México, el pasado 26 de enero, y su salida coincidió después de que se convirtió en papá por segunda ocasión, lo que sin duda los fans consideran que fue la verdadera razón de su eliminación, ya que extrañaba a su familia.

Además, hay rumores que indican que el equipo azul aprovechó este momento emocional para utilizar su estrategia que le diera la victoria y afectar el rendimiento del equipo rojo. En su eliminación Araujo con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, habló de la importancia de la familia.

Cabe señalar que el también exfutbolista se ha convertido en una de las figuras principales de Exatlón México, ya que ha participado en seis temporadas, en las que ha logrado llegar a las últimas semanas, en dos ocasiones ha conseguido el triunfo:

2020 2023

Zudikey, velocista y esposa de Araujo, ha participado en 4 temporadas del reality, en donde se conocieron en 2018, siendo una de las parejas favoritas del programa. En una reciente entrevista afirmó que la salida de Pato:

"Él tenía en sus planes llegar hasta la final y pelear por el trofeo. Cuando él llegó a casa, me platicó que muchas cosas pasaron en esa eliminación. Que las cosas no se le dieron, porque eran tiros que a lo mejor él podía controlar, pero que hubo situaciones del destino y que no era el momento de quedarse".